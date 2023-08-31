أولمبيا الباراجوياني يواجه فلومينينسي البرازيلي بربع نهائي كأس الليبرتادوريس غدًا

يلتقي فريقا أولمبيا الباراجوياني ونظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء غد، فى مباراة الاياب التى تجمعهما على ملعب مانويل فيريرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس.

وتمكن فريق الكرة الأول بنادى أولمبيا الباراجوياني اقصاء نظيره فلامينجو البرازيلي من الدور ثمن النهائي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابا وايابا بالبطولة.

إنترناسيونال وبوكا جونيورز وبالميراس الى المربع الذهبي بكأس الليبرتادوريس

و خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بطاقة التأهل الى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس على حساب نظيره ديبورتفيو بيريرا الكولومبي بعد التعادل السلبي فى مباراة الاياب بدور الثمانية بالبطولة.

كما صعد أيضا للدور قبل النهائي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، بعدما تغلب على مضيفه راسينج كلوب الأرجنتيني (4-1) بركلات الترجيح.

ونجح فريق إنترناسيونال حجز بطاقة التأهل الى المربع الذهبي بعد تغلبه على نظيره بوليفار في عقر داره ذهابا بهدف نظيف وبذلك يتأهل الفريق البرازيلي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية ثلاثية نظيفة بعد انتهاء مباراة العودة بهدفين دون رد.