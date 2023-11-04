بلحاج يقود هجوم الجونة أمام الداخلية بالدوري
أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:-
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود
الوسط: عبد الفتاح تاحا – أشرف مجدي - أيمن موكا
الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – اوكوروجي جابرييل
موعد مباراة الجونة والداخلية
ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية و الجونة في تمام الرباعة عصراً بتوقيت القاهرة و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.