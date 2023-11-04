"هابي بيرز داي" يجمع شريف سلامة ونيللي كريم

كشف النجم شريف سلامة عن تعاقده لبطولة فيلم "هابي بيرز داي " مع النجمة نيللي كريم ، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وكشفت الشركة المنتجة، أن يتم في الوقت الحالي جلسات تحضيرية للتعاقد مع باقي فريق العمل ، ومن المفترض أن يتم الأعلان عن بدأ التصوير قريبًا.

ومن ناحية أخرى، يواصل شريف في الفترة الحالية تصوير مسلسل العودة، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، والعمل تدور أحداثه في إطار صعيدي، ويشارك فيه كل من تارا عماد، حجاج عبدالعظيم، بسنت شوقي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، محمد رضوان، عصام السقا، وآخرين.

كما أنه تعاقد مؤخرًا على تقديم الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، والذي من المفترض أن يعرض في رمضان 2024، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، ومن تأليف رنا أبوالريس ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، وانضمت ميمي جمال لأبطال الجزء الجديد من العمل، بجانب أبطال الجزء الأول والذي ضم كل من إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي.

ومن المفترض أن يعلن خلال الأيام القادمة عن بداية تصوير مسلسل طالع نازل، الذي يجمع شريف سلامة ومنى زكي، ومن إنتاج أمير شوقي وإخراج هاني خليفة، ومن المفترض أن يعرض على منصة شاهد.

كما تعاقد النجم شريف سلامة للمشاركة في بطولة فيلم أسد أسود مع النجم محمد رمضان ومن المفترض أن ينافس الفيلم في مارثون موسم الشتاء .

ويعرض لـ شريف سلامة حاليًا مسلسل ورق التوت، على قناة CBC ومنصة watch it، ويضم في بطولته كل من أسماء جلال، محمد كيلاني، خالد أنور، ثراء جبيل، سلوى عثمان، مصطفى منصور، معتز هشام، يوسف الأسدي، تقى حسام، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف عبادة نجيب وسمر طاهر ومحمد فوزي وإخراج حسام علي.