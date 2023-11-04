هل تعلم أن الملح يسبب مرض السكر.. دارسة توضح

كشفت دراسة جديدة من جامعة تولين أن الاستخدام المتكرر للملح المضاف يرتبط بمرض السكري من النوع الثاني، ووجدت الدراسة أيضًا صلة بين استهلاك الملح المتكرر وارتفاع مؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.

وقد استطلعت الدراسة أكثر من 400 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة حول استهلاكهم للملح، تم تقسيم المشاركين إلى خمس فئات – أولئك الذين يضيفون الملح إلى وجباتهم "أبدًا"، أو "نادرًا"، أو "أحيانًا"، أو "عادةً"، أو "دائمًا"، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Mayo Clinic Proceedings.

وعلى مدى 12 عامًا تقريبًا من المتابعة، وجد الباحثون أكثر من 13000 حالة من مرض السكري من النوع الثاني بين المشاركين، وفقًا للنتائج مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن عدم استخدام الملح مطلقًا أو نادرًا، فإن الأشخاص الذين يضيفون الملح أحيانًا أو عادةً أو دائمًا إلى طعامهم لديهم خطر أعلى بنسبة 13٪ و20٪ و39٪، على التوالي، للإصابة بالنوع الثاني السكري.

لا يزال من غير المعروف بشكل واضح كيف يمكن أن يؤدي إضافة الملح إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ووفقا للباحثين، فإن إضافة الملح قد يشجع الأشخاص على تناول كميات أكبر من الطعام، وهذا قد يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة والالتهابات، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.