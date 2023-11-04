أسيوط تعيش ظلام دامس لمدة ساعتين يومياً ابتداءً من منتصف الليل

بناءً على البيان الصادر من مجلس الوزراء بشأن زيادة فترة تخفيف الحمل الكهربائي، تم الإعلان عن جدول زمني خاص بمحافظة أسيوط فيما يتعلق بقطع الكهرباء. ووفقًا للخريطة المعلن عنها، سيتم قطع الكهرباء عن مدن ومراكز وقرى محافظة أسيوط بواقع ساعتين كحد أقصى.

في مراكز "مدينة أسيوط وديروط وساحل سليم"، ستتوقف الكهرباء من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 مساءً. أما في مراكز "منفلوط وصدفا وأبو تيج ومركز أسيوط"، فسيتم قطع الكهرباء من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 3 مساءً. بينما ستكون مراكز "الغنايم والفتح" بدون كهرباء من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً. وأما في مراكز "البداري والقوصية"، فسيتم قطع الكهرباء من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

يأتي هذا القرار في إطار التخفيف المؤقت للأحمال الكهربائية، حيث تعمل الحكومة على تنظيم توزيع الكهرباء لتجنب حدوث انقطاعات طويلة وتعزيز استدامة الكهرباء في البلاد.

يعتبر تخفيف الحمل الكهربائي واحدة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء بشكل كبير نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. يهدف القرار إلى ضمان استدامة الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات طويلة وزيادة فرص العمليات الفنية في الشبكة الكهربائية.

نذكر بأنه ينصح المواطنون باتباع توصيات الجهات المعنية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الفترات التي تشهد فيها الطلبات الكهربائية ذروتها. يُذكر أيضًا أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع قطع الكهرباء المخطط لها، عن طريق تخزين المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد في أماكن مناسبة والاستعداد لتجهيز إضاءة احتياطية في حالة الحاجة إليها.