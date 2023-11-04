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السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محلل سياسي: السوشيال ميديا الآن أظهرت حقائق القضية الفلسطينية للغرب.. فيديو

محمد صلاح، المحلل
محمد صلاح، المحلل السياسي

أكد محمد صلاح، المحلل السياسي، أن  المجتمع الدولي لم يتم التصدي أو فرض أي عقوبات على إسرائيل أو المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وعلى النقيض يفرض عقوبات ويفعل الكثير ضد روسيا بسبب دخولها لأراضي أوكرانيا.

تعليق محلل سياسي عن الأوضاع في غزة

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العواصم الغربية تنتفض.. مظاهرات ضخمة في باريس ولندن وتشيلي دعما وتأييدا للفلسطينيين في غزة

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بنك دم إسرائيلي تحت الأرض يدخل الخدمة بعد حرب غزة (فيديو)

وأوضح “صلاح”، خلال حديثه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”، أن هناك منع لنشر موضوعات فيما تخص إسرائيل على “فيسبوك”، إلا أنه يتم استخدام لغة تكويد من أجل نشر المنشورات الخاصة بفلسطين، مشددًا على أن هناك فيديوهات لأجانب يدينون أعمال إسرائيل والعدوان على غزة.

وأشار إلى أن الكذب ليس له عمر وفي النهاية الجميع يجد أن إسرائيل كاذبة والمواطن الأجنبي يتعامل مع الأمر بأن حقوق الفلسطينيين ضائعة وهذه الأرض محتلة، موضحًا أن تغير وجه نظر القادة الغربيين ليس لهم علاقة بالشعوب، مشددًا على أن هناك دول تمنع التظاهر لتأييد فلسطين في الدول الغربية.

ونوه بأن مديري وسائل التواصل الاجتماعي يقومون الآن بتعديل وتكويد وخوارزميات لإخفاء الكلمات والمشاركات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمقاومة، إلا أن المصريين يقومون بتحدي هذه الخوارزميات بطرق مبتكرة، مؤكدًا أن الشعوب الغربية تعرضت لسياق تضليلي وتشويه للصورة من قبل وسائل الإعلام التابعة لهم لفترة طويلة، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت هذه المعادلة، مما يجعل المواطن الغربي حرًا في اتخاذ قراراته وفهم الحقائق.

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