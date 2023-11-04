العواصم الغربية تنتفض.. مظاهرات ضخمة في باريس ولندن وتشيلي دعما وتأييدا للفلسطينيين في غزة

خرج الآلاف من المتظاهرين في لندن وتشيلي، قبل قليل، للميادين والشوارع تطالب بوقف الحرب على غزة بفلسطين ووقف المجازر التي يفعلها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

حيث تشهد العواصم الغربية هذه الأيام مظاهرات ضخمة دعما وتأييدا للفلسطينيين، الذين سقط منهم آلاف القتلى، خصوصا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية شرسة في أعقاب الهجوم الكبير الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وتظاهر اليوم السبت الآلاف في لندن وباريس ونيويورك تأييدا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة.

يذكر أن أعداد كبيرة قد تظاهرت الفترة الماضية على جسر بروكلين في نيويورك، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين وما يحدث في غزة من مجازر للأطفال والمدنيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني على القطاع.

ولوح المتظاهرين بالأعلام الفسطينية ورددوا هتافات منددة بالحرب على غزة وبوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية لهم.

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