الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشارك في مسيرة ضد احداث غزة في العاصمة البريطانية لندن

شارك آلاف من أصول أوربية وعربية ومن ابناء الجاليات الأجنبية المقيمين في بريطانيا في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما شارك في المسيرة عدة آلاف من اليهود من مختلف المقاطعات رافضين كافة ممارسات العنف والعنصرية في غزة .

ولوح المحتجون بأعلام فلسطين وهتفوا (الحرية لغزه ، حرروا فلسطين ، لا للإبادة الجماعية ) .

فيما جاب المئات من أفراد الشرطة المنطقة بمحيط إحدى أكبر المسيرات في العاصمة البريطانية لندن أكثر المدن الانجليزية والبريطانية ازدحاماً بالجاليات وأصحاب العرقيات المختلفة .

وأشارت مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا أن المسيرة التي شاركوا فيها هي للاسبوع الثالث على التوالي لتوصيل رسالة للمجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة غير مقبول وغير مسبوق ايضاً في تاريخ البشرية وأن هناك شعور بعدم الرضا تجاه ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وتابعت"خليل"، أن هناك تنامي ايضا لمشاعر الكراهيه والغضب تجاه تصرفات القتل الجماعي واستخدام الاسلحه المحرمه دوليا والتعامل بشكل منافي لحقوق الإنسان .

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