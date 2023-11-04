استشهاد 12 فلسطينيًا في هجوم إسرائيلي على منزل ومزرعة دواجن في غزة

استشهد، مساء اليوم السبت، 12 فلسطينيًا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ 29 يومًا.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال استهدف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر أن ثلاثة أشخاص آخرين استشهدوا، وأصيب رابع بجروح حرجة، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مزرعة دواجن، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمُسنين.

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء والمُصابين سجلت في قطاع غزة 9425 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مُصاب

وفي سياق متصل استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مُخيم "جباليا"، شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا وسط المخيم، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي مُحيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمُسنين.

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء والمُصابين سجلت في قطاع غزة 9425 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مُصاب.

و دانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التى وقعت أمس بالقرب من مستشفيى الشفاء والقدس، والمستشفى الإندونيسى فى محافظتى مدينة غزة وشمال غزة، مؤكدة أن الهجمات على الرعاية الصحية، منها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى الدولي.

وجددت المنظمة المنظمة - فى بيان اليوم السبت دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتؤكد الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.