استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمُخيم جباليا بقطاع غزة

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مُخيم "جباليا"، شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا وسط المخيم، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي مُحيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمُسنين.

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء والمُصابين سجلت في قطاع غزة 9425 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مُصاب.

و دانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التى وقعت أمس بالقرب من مستشفيى الشفاء والقدس، والمستشفى الإندونيسى فى محافظتى مدينة غزة وشمال غزة، مؤكدة أن الهجمات على الرعاية الصحية، منها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى الدولي.

وجددت المنظمة المنظمة - فى بيان اليوم السبت دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتؤكد الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.

وقالت: "وفقًا للتقارير، فإنه فى مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تجلى أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات فى جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى. وقد وردت تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 13 إنسانًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف لتلفيات. وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف أخرى فى القافلة نفسها".