متحدث الصحة: "حالات مصابي غزة صعبة جدًّا ومعقدة" (فيديو)

علق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حالة المصابين التي نقلت لمستشفيات العريش من غـزة، مشددًا أنه تم توفير الخدمات كافة لحالة المصابين التي نقلت لمستشفى العريش من غزة.

بيان عاجل من المتحدث باسم وزارة الصحة حول حالة مصابي غزة:

أشار إلى أن حالة المصابين الذي تم نقلهم من قطاع غزة صعبة جدًا، موضحًا أن هناك حالات بها كسور بالجمجمة وشظايا أثرت علي المخ، وجاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت.

أضاف أن بعض الحالات المصابة بالعيون تم نقله لمعهد ناصر وبعضها للمجمع الطبي ببورسعيد، مؤكدًا أن الأشقاء لديهم تقدير عميق لدور مصر وما تقوم به من جهود كبيرة، مشددًا أنه يتم استقبال 40 حالة يوميًّا بداية من يوم واحد نوفمبر ودورنا كدولة شقيقة تقديم الدعم في هذه الظروف.

نوَّه بأن هناك حالات مصابة بشظايا في أجزاء حساسة من المخ مما أدى إلى عدم القدرة على الحركة، مؤكدًا أن كل هذه الحالات يتم تقديم الخدمة الصحية لها في مستشفيات شمال سيناء، وأضاف عبدالغفار، أن هناك حالات مصابة تم نقلها للمجمع الطبي في بورسعيد وحالات نقلت لمعهد ناصر.

أوضح أن لدى هذه المستشفيات طواقم طبية وتجهيزات على أعلى مستوى وكل الجرحى من الأشقاء عندهم تقدير عميق للرئيس السيسي والقيادة السياسية لما تقوم به مصر به من دعم كبير، مفيدًا بأن متوسط الحالات التي تصل يوميًّا من 40 إلى 50 حالة بدأت من 1 نوفمبر الجاري.

في وقت سابق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن مصر ليست في حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء، مستطردًا أن :"مستشفياتنا تستوعب الأعداد القادمة من غزة".

تابع "عبدالغفار" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: أن المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة يمرون بمعاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية التي يمرون بها.

أشار إلى أنه يتم فرز حالات المصابين منذ أول لحظات وصولهم، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات التي تتوفر بها الإمكانيات وفقًا للحالة.

واصل عبدالغفار أن الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية، لافتًا إلى أن مستشفيات سيناء تستقبل يوميًا متوسط 50 حالة إصابة قادمين من غزة.