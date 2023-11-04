الفريق عباس: الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً لتعزيز أواصر التعاون مع الدول العربية

مباحثات مصرية ــ يمنية فى مجال النقل الجوى

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. واستعرض الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية فى مجالات تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية وذلك بالتعاون مع الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليمن، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم واوجه التعاون مع الجانب اليمنى فى كافة المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدنى، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيراً لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه أعرب وزير النقل اليمنى عن خالص الشكر لوزير الطيران المدنى على حفاوة الاستقبال، كما أشاد بالنهضة الشاملة التى تشهدها منظومة الطيران المدنى المصرية فى مختلف المجالات، معرباً عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف مجالات النقل الجوى بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.