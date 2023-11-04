90 % نسبة تنفيذ مركز طب الأسرة فى قرية المحروسة بقنا

أكدت الدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة فى محافظة قــــنا، تنفيذ إنشاءات مبنى مركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بنسبة 90%، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، فى قرية المحروسة.

وأوضحت مدير التخطيط والمشروعات بمديرية صحة قــــنا، أن المبنى يتكون من دور أرضى وطابقين علويين، وتكفل ببنائِه مجموعة آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك، خلال إجتماع محافظ قــــنا اللواء أشـرف الحجاوى، بالدكتور محمد بـدران وكيل وزارة الصحة بقــنا بديوان عام المحافظة، بشأن الإطلاع على الموقف التنفيذى لمشروع هدم وإحلال مستشفى رمــد قـــــنا مساء اليوم.

وشدد محافظ قــــنا، على سرعة إنجاز المبنى وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية، لأنه المستشفى المتخصص الوحيد فى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة سمر عاطف؛ أن مبنى مستشفى الرمـد الجديد يقع على مساحة 4428 متر مربع، وتبرع بإنشائِه مجموعة آل المرزوق الكويتية أيضاً، فى إطار التعاون المثمر بين الشعبين.

يذكر أن الوحدة الصحية لقرية المحروسة التى تخدم حوالى 90 ألف نسمة، ظلت مهجورة لسنوات وتحول مبناها القديم لخرابه، وانتشلها محافظ قـــنا من الإهمال فور توليه مهام منصبه، تحقيقاً للصالح العام.