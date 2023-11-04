بايرن ميونخ يضرب بوروسيا دورتموند بثنائية في الشوط الأول

تقدم بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، في كلاسيكو البونديسليجا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

جاء هدف بايرن ميونخ الأول عن طريق دايوت أوباميكانو في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بينما أضاف المهاجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي بايرن ميونخ على الكرة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ لصالح البفاري بـ 61%، مقابل 39% لصالح بوروسيا دورتموند.

وكان بوروسيا دورتموند قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: جوريجو كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، نيكو شلوتربيك، ماتس هوملز، ماريوس وولف.

الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.

الوسط الهجومي: يوليان براندت، رويس، دونيل مالين.

الهجوم: نيكلاس فولكروج.

وكان بوروسيا دورتموند قد دخل كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار وهو يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود الذي يعاني من الإصابات.

بينما لم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ 5 سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.

وأكد بطل ألمانيا يوم الخميس، أن مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباريات عدة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وغاب زميله قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عن المباريات الأربع الماضية بسبب تمزق في الفخذ، ما يعني أن الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي سيكون قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام المدرب توماس توخيل يوم السبت.

ويعاني لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا ومدافع دورتموند السابق الدولي البرتغالي رافايل جيريرو من الإصابة، بينما سيغيب لاعب الوسط يوزوا كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف.