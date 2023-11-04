نشر الفرق الإشرافية والمتابعة على مائدة إجتماعات صحة سوهاج

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية إجتماعه الأول بمديري عموم المديرية، بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ومتطلباتها واولوياتها .

وبدأ الإجتماع بتقديم الحضور التهنئة إلى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل الوزارة لتوليه المسئولية وتم خلال الاجتماع مناقشة الأولويات و الخطط والإحتياجات .



وأكد وكيل وزارة الصحة، أن محافظة سوهاج تحظى بدعم كامل للمنظومة الصحية من القيادة السياسية ووزارة الصحة وأن ما شاهده على أرض الواقع من منشأت ومستشفيات وتجهيزات وأجهزة يدعو للفخر والإنتماء لهذه المنظومة .



وطالب "أبو هاشم" الجميع بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد لإنجاح تلك المنظومة المتكاملة والقوية لتكون قادرة على خدمة أهالينا من المرضي وتقديم الخدمات الصحية لهم علي الوجه الأكمل مؤكداً أن المريض يعد الأولوية الأولى والأهم بالنسبة له وعلى الجميع العمل لخدمته .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية أن مديرية الشئون الصحية بسوهاج تتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على مدار الساعة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة ويتم نشر الفرق الإشرافية وفرق المتابعة يومياً لمتابعة سير العمل بها .

وشدد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات وتبني سياسات العمل الحديثة و الحوكمة و الرقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي سياق متصل عقد أيضاً الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي إجتماع مع الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام بحضور عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى و ذلك لمناقشة معوقات العمل وعرض رؤية وآلية العمل داخل المستشفى في تلك الفترة وكذلك مناقشة أعمال التطوير القائمة بالمستشفى والتي شارفت علي الإنتهاء لتعود بعدها للعمل بكامل طاقتها وبجميع اقسامها مما يعد مكسب كبير للمواطن السوهاجي حيث ان المستشفى تقدم خدماتها للمرضى من جميع أرجاء المحافظة في جميع التخصصات وتعد من أكبر مستشفيات المحافظة وتضم نخبة من أمهر الاطباء بالمحافظة.