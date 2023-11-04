أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين تعرضا للإصابة في حادث تصادم بطريق “شبين القناطر - قليوب”، حيث قطع تروسيكل الطريق وذلك أثناء مرور توك توك بالمكان، ما أسفر عن إصابة راكبيه، فيما فر سائق التروسيكل.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم بطريق شبين القناطر - قليوب

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مركز شبين القناطر ، بوقوع حادث تصادم انتقل علي الفور رجال المرور والإسعاف، وتبين قيام تروسيكل بقطع الطريق فانقلب توك توك كان يمر بالمكان مما اسفر عن اصابة راكبيه، فيما فر سائق التروسيكل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق تم نقل المصابين الي المستشفى

في حالة تحلل ..جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة بشبين القناطر

كما تكثف الأجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها فى بحر شبين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وتم نقل الجثة فى حالة تحلل الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتكشف الجهود لكشف هوية الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مديرية امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر ،ىيفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة طافية فى مياة بحر شبين بدائرة المركز .

علي الفور ، انتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف للمكان وبمناظرة الجثة تبين انه يرتدى جاكت وبنطلون قماش والجثة فى حالة تحلل مبدئى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر مجضر بالواقعة وجارى الكشف عن هويتها وطلبت جهات التحقيق انتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالطريق الزراعي بقليوب

كما قررت جهات التحقيق بقليوب ، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وذلك لقيامهم بسرقة متعلقات 3 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب ، وإحداث اصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

وفي وقت مسبق ؛ تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه على الطرق السريعة بدائرة مركز قليوب لقيامهم بسرقة متعلقات 3 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب وإحداث اصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .



كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا بتعرض 3 أشخاص للسرقة بالإكراه أثناء توقفهم بسيارة أحدهم على الطريق الزراعى دائرة المركز .

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات المجنى عليهم أثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلى وطلقتان و سكين المستخدمين فى الواقعة ومبلغ مالى وهاتف محمول المستولى عليهما .