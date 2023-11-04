سيطرة مصرية على ميداليات اليوم الأول من البطولة الأفريقية والعربية للسباحة بالزعانف

سيطرت مصر على منافسات اليوم الأول من البطولتين الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف والمقامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وسيطرت مصر على جدول ترتيب اليوم الأول من النسخة الأولى للبطولة الأفريقية للسباحة بالزعانف باجمالي 14 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 6 فضيات وبرونزية، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بميدالية ذهبية والجزائر في المركز الثالث بثلاث ميداليات برونزية.

وفي منافسات النسخة ال 15 من البطولة العربية احتلت مصر المركز الأول في جدول ميداليات اليوم الأول برصيد 15 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 6 فضيات وبرونزية، فيما حققت الأردن المركز الثاني باجمالي 5 ميداليات بواقع فضية و 4 برونزيات،وتونس في المركز الثالث بميدالية فضية، والجزائر في الركز الرابع بميداليتين برونزيتين.

واليكم ميداليات المنتخب الوطني بالتفصيل

سباق 100 متر مونو رجال: توج طارق حسن بالميدالية الذهبية محققًا زمن 36.04، فيما حقق سيف الدين أيمن الميدالية الفضية بزمن 36.05.

200 متر مونو سيدات: توجت ريناد طلعت بالميدالية الذهبية بزمن 1:34.29، واحرزت سارة عبد الفتاح الميدالية الفضية بزمن 1:34.99.

400 متر مونو رجال: احرز مهاب إيهاب الميدالية الذهبية بزمن 3:06.61، وفاز أحمد عمرو ماضي بالميدالية الفضية بزمن 3:08.72.

50 متر زعانف مزدوجة سيدات: توجت لوجين شوقي بالميدالية الذهبية بزمن 22.89، واحرزت فاطمة أيمن الميدالية الفضية بزمن 23.23.

100 متر زعانف مزدوجة رجال: فاز أحمد هشام بالميدالية الذهبية محققًا زمنًا قدره 43.45، وحقق أحمد تامر الميدالية البرونزية بزمن قدره 43.79.

200 متر زعانف مزدوجة سيدات: احرزت لوجين شوقي الميدالية الذهبية بزمن 1:49.90، وحققت نهى عفيفي الميدالية الفضية بزمن 1:51.37.

50 متر تحت الماء سيدات: توجت جنى فتحي بالميدالية الذهبية بزمن 18.18، واحرزت سلمى سويلم الميدالية الفضية بزمن 18.22.

4*100 م مونو تتابع مختلط: توج الفريق المصري المكون من طارق حسن و هديل محمود وسيف الدين ايمن ورينا طلعت، بالميدالية الذهبية بزمن 2:43.93.

وتشهد البطولة مشاركة 7 دول هي: الجزائر ، وليبيا، وتونس، والكويت، والامارات، والاردن،بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.