السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فعاليات ثالث المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

التنميه الشبابية
التنميه الشبابية بشرم الشيخ

انطلقت اليوم فاعليات المعسكر التدريبي الثالث لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمركز التنميه الشبابيه بشرم الشيخ بمشاركه ١٠٠ مشارك .

ويشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر انطلاق فعاليات ثالث المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد

ويهدف المشروع الي نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع، بدعم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و حضور احمد مسعد وكيل المديرية .

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الجريدة الورقية