السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النني على الدكة.. تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

محمد النني
محمد النني

أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

النني احتياطي.. تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل يونايتد 

وجاء محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز بينما جاء ساكا على رأس تشكيل أرسنال الذي ضم كل من نيكيتاه وهافيرتز وظهور تومياسو، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – مارتينيلي – نيكيتاه.

ويتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد والتي ضمت أيضًا كل من رامسديل وهين وسيدريك وكيوير وزينتشينكو وفييرا ونيلسون وتروسارد.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك نيوكاسل يونايتد 17 نقطة في المركز السابع.

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