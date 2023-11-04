بعد غياب 9 أشهر.. كارلوس جونيور يعود للحياة وينعش أوراق الشباب الهجومية

نجح النجم البرازيلي كارلوس جونيور لاعب نادي الشباب السعودي في تسجيل هدف فوز فريقه على نادي الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري السعودي، ليستعيد اللاعب مكانته في مركز هجوم شيخ الأندية السعودي بعد غياب أشهر.

كارلوس جونيور يسجل بعد غياب 9 أشهر تقريبًا

هدف كارلوس جونيور في نادي الشباب هو الأول منذ 8 أشهر و15 يوم حين سجل في فريق أبها ضمن مواجهات الجولة 17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الليوث بهدفين دون مقابل.

سجل كارلوس جونيور 13 هدف في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وسجل في 4 جولات متتالية حينها قبل تعرضه للإصابة، وسجل اللاعب 5 أهداف في المواجهات الأربعة الاخيره من الموسم الماضي.

شارك كارلوس جونيور لأول مرة في الموسم الحالي بلقاء الحزم في الجولة السابعة ونزل حينها كبديل لمدة 32 دقيقة، وظل المدرب يطيه وقت أطول للمشاركة تدريجيًا حتى شارك كأساسي في أخر 3 مواجهات بالدوري والكأس أمام فريقي أبها ثم الاتحاد بالدوري والفتح بالكأس.

كارلوس جونيور ينعش اوراق الشباب الهجومية

يعود كارلوس جونيور للحياة وينعش أوراق نادي الشباب الهجومية في الدوري السعودي بعدما افتقد الفريق للحلول الهجومية مؤخرًا وبسبب الانتقاد الكبير الذي تعرض له اللاعب حبيب ديالو بسبب المستوى الباهت الذي ظهر عليه.