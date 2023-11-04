أطعمة غير متوقعة تناولها يوميًا يمنع الإصابة بأمراض القلب.. طبيبة تكشف مفاجأة

حذرت طبيبة مختصة من أن التغذية غير المتوازنة من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه لابد من اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة بعض الأطعمة، مع ضرورة حصول الجسم على كافة المواد المغذية والفيتامينات والعناصر المعدنية والألياف الغذائية التي يحتاجها.

ووفقًا لما ذكره موقع " Gazeta.Ru"، صرحت الطبيبة بأنه يمكن تناول الزيوت النباتية يوميا مثل زيت الزيتون والذرة وعباد الشمس وفول الصويا، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لإحتوائها على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تحافظ على صحة جدران الأوعية الدموية والقلب.



كما توصي بالإكثار من تناول الأسماك لأنها مصدر مهم لزيت السمك، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتين، والتي تشمل الأسماك الدهنية مثل الرنجة والماكريل والسلمون، ويجب تناول السمك 1-2 في الأسبوع، للوقاية من تصلب الشرايين.

كما أنه من الضروري أيضا حصول الجسم على الكمية اللازمة من البروتين الحيواني الموجود في اللحوم والدواجن، والبروتين النباتي الموجود في العدس والحمص والبازلاء.



كما يجب أن يحصل الجسم على كمية كافية من الألياف الغذائية التي تعمل كالفرشاة في الأمعاء وتخرج فائض الدهون من الجسم، بالإضافة إلى أنها ضرورية لميكروبيوم الأمعاء، ويمكن الحصول عليها من خبز الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والحبوب، لذا يُنصح بتناول 500 جم منها في اليوم.