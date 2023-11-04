جيرونا يعتلي قمة ترتيب الدوري الإسباني

تصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتصاره على أوساسونا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

فاز جيرونا على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين لينتزع من ريال مدريد الصدارة بشكل مؤقت قبل خوض الملكي مباراته من نفس الجولة.

افتتح جيرونا التسجيل عبر لاعبه إيفان مارتين في الدقيقة 18 لكن سجل أنتي بوديمير هدف التعادل في الدقيقة 25 لصالح فريقه أوساسونا، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55.



ثم سجل دوفبيك لاعب جيرونا هدف التعادل في الدقيقة 71، بعدها سجل فيكتور الهدف الثالث لصالح الضيوف، قبل أن يضيف أليكس جارسيا في الدقيقة 90.



جيرونا يتصدر جدول الدوري الإسباني:

رفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة بعد خوضه 12 مباراة بعدما نجح في تحقيق 10 انتصارات والتعادل في مباراة وخسارة آخرى، لينتزع من ريال مدريد (28 نقطة) اعتلاء الجدول قبل خوض الملكي مباراته من نفس الجولة التي من المقرر لها غدا الأحد أمام رايو فاليكانو.

جيرونا: هل من منافس؟

مازح الحساب الرسمي لـ نادي جيرونا جماهيره بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني مجددا وكتب: صدارة، ضغط.. هل من منافس؟