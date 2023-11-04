السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن: إسرائيل تشن حربا مدمرة في غزة وليس دفاعا عن النفس

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

 

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه يجب العمل بشكل غير منقطع لإنهاء الكارثة التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي وتدهورت إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف حاليا كل المستشفيات والمدارس في قطاع غزة

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صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة

الحرب علي غزة 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأمريكي أنتوني بليكن، بعد اجتماع عربي - أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أنّه يجب الانخراط بشكل مكثف لاحتواء الكارثة التي يمكن تصيب المنطقة لسنوات طويلة.

 

وأشار إلى ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان أمن الشعوب بما في ذلك الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

ولفت إلى أن ما تشنه إسرائيل حرب مستعمرة وتدمر كل شيء في قطاع غزة وليس دفاعا عن النفس، ولا يمكن أن تجلب لإسرائيل الأمن.

 

ودعا لتوقف جرائم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع ضرورة التوقف عن تحصين إسرائيل من القانون الدولي.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريح.

وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم السبت، أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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