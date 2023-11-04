كنيسة العذراء تحتفل بالذكرى الـ٣٣ على سيامة القمص يوأنس تادرس

تحتفل كنيسة العذراء والقديس يوسف للأقباط الأرثوذكس بمنطقة سموحة في الإسكندرية، اليوم السبت، بالذكرى الـ٣٣ على السيامة الكهنوتية لكاهنها القمص يوأنس تادرس.



وتقدمت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالتهنئة القلبية لكاهن الكنيسة في هذه المناسبة الروحية لرعاية الأقباط.



تتوالى الأنشطة الروحية بالكنائس القبطية في جميع الإيبارشيات، كان آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك .

لمحات في تاريخ الأقباط



تعيد المراجع المسيحية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس".

شخصيات مؤثرة في تاريخ الكنيسة

تعتبر الملكة هيلانة من الشخصيات المؤثرة في التاريخ الكنسي ولعب دور كبير في العثور على الصليب المقدس حيث أمرت بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهما الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك حتى يتمكن من معرفة الصليب المنشود.