محافظ قنا يُتابع حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ على الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، وأحمد سيد محمد مدير حماية الأراضي.

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع، على مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المواطن المخالف.

وأكد محافظ قنا، أهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.