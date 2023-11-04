وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ للوقوف علي مدي استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، وعدد من قيادات الوزارة واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والعقيد أحمد الغريب المشرف العام علي مراكز سيطرة المحافظات والوزارات ، والسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية .

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل إستعداداً لأى طارئ.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) .

وأشار مختار، إلى أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره ( نصف مليار جنيه ) من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

وقال المحافظ، خالص شكري وتقديري للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ووزارة التخطيط لدعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمعدات هندسية متنوعة غير مسبوقة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث.