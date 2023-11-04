وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس محافظة الإسماعيلية (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز مدينة الإسماعيلية، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 262 طالب.

وزير التربية والتعليم يناقش طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم في مدارس الإسماعيلية

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر.

واستمع وزير التربية والتعليم من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجه إليهم.

وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ معرض المدرسة الذي يتضمن أعمال الطلاب التي تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

واستمع وزير التربية والتعليم إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزى بالمرحلة الابتدائية، والذي قدم أغنية وطنية، وأشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته.

ووجه وزير التربية والتعليم بتبنى مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفاعليات الوزارة.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 403 طالبات، وتضم 9 فصول، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية.

وأجرى وزير التربية والتعليم حوارا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

وزير التربية والتعليم يزور مدرسة الراهبات

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتى يبلغ عدد الطالبات بها 397 طالبة، وعدد الفصول 12 فصلا، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.