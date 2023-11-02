3 محاور أساسية لخطة التربية والتعليم الاستثمارية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتكاز خطة الوزارة الاستثمارية على ثلاثة محاور أساسية.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس القرية الكونية، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

محاور خطة التربية والتعليم

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المحاور هي: احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على النحو الذي يحقق أعلى عائد مادى وتعظيم موارد الدولة من خلالها.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المحور الثاني يتمثل في تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذى يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص.

أما المحور الثالث، فقال وزير التربية والتعليم بأنه فيتمثل في تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية التى تحقق الثقة بين طرفى الاستثمار.

التربية والتعليم مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمى.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات والتى تشمل منها، مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل.

ونوه وزير التربية والتعليم بتشجيع المستثمرين على إنشاء مدارس جديدة من خلال تقديم كل التسهيلات لعدد كبير منهم بتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري، وميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتيسير على المستثمرين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم البدء بالتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع عدم الاستعانة بالعنصر البشري في إجراءات الترخيص.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة تقوم بتشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة مدارس النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.

