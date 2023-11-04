السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

لصوص الدراجات النارية
لصوص الدراجات النارية في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من تحقيق ضربات موجعة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

ونجح ضباط مديرية أمن بنى سويف، في القبض على تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص"لهم ملعومات جنائية"– مقيمين بمحافظة بنى سويف) تخصص نشاطهم فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" .


وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد (19) واقعة.. كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية الـمُبلغ بسرقتها.

 

  شهد بطريق ترعة الجيزاوية  بين قريتي الحرجة والحمام بنطاق مركز ناصر ببني سويف، إصابة 3 شباب إثر حادث سير، بعدما انقلبت بهم دراجة نارية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة  بني سويف، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بمركز ناصر بنطاق المحافظة، ونتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

 

وقد تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 3 مصابين من مكان الحادث بطريق ترعة الجيزاوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

وبالعاينة تبين أن المصابين كل من: خير أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وجروح وسحجات، وأيمن خميس محمد، 27 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهه حوالي 10 سمنتيمترات وجروح وسحجات وإشتباه ما بعد الإريجاج، وعبد الرحمن أمين سيد، 19 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية الحمام، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعلمية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

مواد متعلقة

الأدوية كلها مكسب.. ضبط مستريح نصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه

تحرير 225 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

أمن المنافذ يحبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال يوم

الأمن العام يحبط تهريب 39 قضية عبر المنافذ

أمن المنافذ يضبط 2413 مخالفة مرورية خلال يوم

ضبط صاحب مصنع ينتج مواد غذائية مجهولة بالمرج

الأمن العام يطيح بتاجر عملة يضر بالاقتصاد المصري

أمن القاهرة يداهم أوكار المخدرات بالشروق والسلام
الجريدة الورقية