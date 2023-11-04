ضبط 3 لصوص تخصصوا في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من تحقيق ضربات موجعة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ونجح ضباط مديرية أمن بنى سويف، في القبض على تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص"لهم ملعومات جنائية"– مقيمين بمحافظة بنى سويف) تخصص نشاطهم فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" .



وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد (19) واقعة.. كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية الـمُبلغ بسرقتها.

شهد بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بنطاق مركز ناصر ببني سويف، إصابة 3 شباب إثر حادث سير، بعدما انقلبت بهم دراجة نارية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة بني سويف، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بمركز ناصر بنطاق المحافظة، ونتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

وقد تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 3 مصابين من مكان الحادث بطريق ترعة الجيزاوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

وبالعاينة تبين أن المصابين كل من: خير أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وجروح وسحجات، وأيمن خميس محمد، 27 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهه حوالي 10 سمنتيمترات وجروح وسحجات وإشتباه ما بعد الإريجاج، وعبد الرحمن أمين سيد، 19 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية الحمام، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعلمية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.