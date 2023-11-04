7 أطعمة تضر بمينا الأسنان.. أبرزها الحمضيات

قد يكون النظام الغذائي فكرة متأخرة عندما يتعلق الأمر بصحة الفم، ولكن هناك بعض الأطعمة المفاجئة التي يمكن أن تعرض أسنانك للخطر بسبب مشاكل مختلفة، وحذر طبيب أسنان من أن تناول الأطعمة الصحية مثل الحمضيات والخل البلسمي يمكن أن يكون خبراً سيئاً لابتسامتك.

على الرغم من أن هذه الأطعمة قد تبدو غير ضارة، إلا أنها شديدة الحموضة، مما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وإن الحفاظ على صحة الفم الجيدة لا يتطلب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط فحسب، بل يشمل أيضًا مراعاة نظامك الغذائي.

على الرغم من أن الكثير من الناس يعرفون أن الأطعمة الحلوة والمشروبات الحمضية يمكن أن تضر بأسنانهم، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تكون ضارة بشكل مدهش بصحة الأسنان، كما تقول طبيبة الأسنان تاتيانا باشكاتوفا خصيصًا لـ MedicForum.

الحمضيات

يمكن للفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، الغنية بفيتامين C والمواد المغذية الأخرى، أن تجعل أسنانك أكثر عرضة لتسوس الأسنان وحساسيتها بسبب محتواها العالي من الأحماض، اغسل فمك بالماء بعد تناول الحمضيات.

الفواكه المجففة

في حين أن هذا قد يبدو خيارًا صحيًا آخر، إلا أن الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش والتمر لزجة وتحتوي على الكثير من السكريات الطبيعية، ويمكن أن تلتصق المادة اللاصقة بالأسنان، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان، وأضافت: "إذا كنت تحب الفاكهة المجففة، اشطف فمك واغسل أسنانك بعد ذلك".

رقائق البطاطس

يمكن أن تعلق هذه الحلوى اللذيذة في شقوق أسنانك، مما يؤدي إلى تكون الترسبات واحتمال تسوس الأسنان، وأوصت الطبيبة باختيار وجبات خفيفة صحية وأقل نشويات، مثل الخضار النيئة.

الخل

يعد الخل عنصرًا شائعًا في تتبيلات السلطة الصحية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف مينا الأسنان بمرور الوقت، وتنصح الطبيبة بتناول هذه الأطعمة باعتدال ومراعاة شرب الماء بعد ذلك لتحييد الحموضة.

خبز الصودا

يمكن أن يساهم الخبز اللزج والعجين الغني بالسكر المضاف في تسوس الأسنان، وإذا كنت تأكل خبز الصودا، فتأكد من ممارسة نظافة الفم الجيدة.

الخل البلسمي

أوصت الطبيبة باستخدام الخل البلسمي باعتدال لأنه شديد الحموضة ويمكن أن يتسبب في تلطيخ أسنانك.