السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجيش الثالث الميداني ينفذ بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
 

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بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف .


أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان ، وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية ، حيث ظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الإستعداد العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.

حضر البيان اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة . 
 

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