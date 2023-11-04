بالفيديو .. الكوربيه تكشف أسرار قفزات قيم تداولات البورصة خلال عام 2023

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع سامح ناصف رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة في الاوراق المالية، ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، وتركيزه على حملات المقاطعة، ودور المنتج المحلي في العودة للسوق مرة أخرى

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة حول إجراء مراجعة شاملة لقواعد القيد لاستقطاب شركات عملاقة لسوق الأسهم

تجري الهيئة العامة للرقابة مراجعة شاملة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وفي مقدمتهم البورصة، ومكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك بهدف التيسير على الشركات المقيدة وتحفيز الشركات غير المقيدة لاستكشاف فرص نموها من خلال القيد والطرح بسوق الاوراق المالية.

نظمت الهيئة لقاء ضم نحو ٨٠ مشاركا يمثلون 3 جهات بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن مكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بقواعد وإجراءات القيد وماهي التحديات الحالية والتيسيرات المطلوبة ليس فقط لنمو الشركات المقيد لها أوراق مالية بل يمتد ليشمل الشركات الراغبة في استكشاف فرص نموها من خلال سوق الأوراق المالية.

تعد قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بجداول البورصة الإطار التشريعي المنظم لقيد الشركات أوراقها المالية بجداول البورصة، ويتم اعتمادها من خلال مجلس الإدارة ، وتضع البورصة الإجراءات التنفيذية ويعتمدها مجلس ادارة الهيئة.

وكما تسهم الإجراءات استقطاب شركات جديدة، غير مقيدة بما تشمل من امتيازات ومنافع تحقق لهذه الشركات مستهدفاتها، خاصة ان سوق الاوراق المالية ا لايزال يعاني العديد من التحديات ومنها تراجع عدد الشركات المقيدة، مقارنة بأعداد الشركات المؤسسة وخاصة المساهمة وكذلك انخفاض اعداد المتعاملين في السوق وكذلك احجام وقيم التداولات، حيث أن استقطاب اوراق مالية جديدة لشركات قوية تعمل في قطاعات واعدة وتسهم في الناتج المحلي الاجمالي.

وتتضمن الحلقة ايضا ..... "التعويم" يقفز بقيم تداولات البورصة خلال عام2023

كشفت البيانات التي رصدتها "الكوربيه" عن قيم التداولات بالبورصة خلال الفترة من 1يناير2023 وحتي 31 أكتوبر2023 تسجيل قفزات كبيرة في إجمالي قيم التداولات للسوق الرئيسي "أسهم دون صفقات".

سجل الإجمالي خلال الفترة 445.1 مليار جنيه، مقابل 277.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق عليه 1-1-2022، إلى 31-10-2022، بنسبة زيادة بلغت60.3%.. ويتوقع أن تزيد هذه النسبة أيضا خلال شهري نوفمبروديسمبر2023.

كما رصدت البيانات بأن المتوسط اليومي لقيم التداول بالسوق الرئيسي "دون صفقات" بلغ خلال نفس الفترة من عام2023 نحو2.8 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه بنفس الفترة المقابلة عام2022.

كما بلغ إجمالي قيم التداول بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "أسهم دون صفقات" 3.1 مليار جنيه، خلال الفترة من ينايرإلى اكتوبر2023 ، وذلك مقابل 2.4 مليار جنيه، بنفس الفترة من عام2022.

كما بلغ المتوسط اليومي لقيم التداول "سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة" من يناير إلى اكتوبر2023 نحو20 مليون جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه في نفس الفترة من يناير إلى أكتوبر2022.

ساهمت عملية خفض قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية مقابل الدولار في تدفق السيولة إلى البورصة، وتوجيه جزء كبير من التدفقات النقدية التي يمتلكها المستثمرين إلى سوق الأسهم، بهدف التحوط ضد التضخم، كون أن البورصة تعد الأداة المناسبة القادرة بالحفاظ على قيمة العملة المحلية.

تسعى إدارة البورصة برئاسة أحمد الشيخ على انتهاج استراتيجية احترافية، تهدف إلى تطوير سوق المال، والارتقاء بالعاملين به، بما يتلاءم مع سوق المال المصري.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " مصرللمقاصة تطلق خدمة "الموبايل ابلكيشن" لتعويض إيرادات فصل السندات وأذون الخزانة

علمت "الوفد" أن شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر تخطط لإطلاق خدمة "الموبايل ابلكيشن" مع مطلع العام القادم2024، وذلك بهدف خدمة العملاء والمستثمرين بسوق المال، والمتعاملين مع الشركة، عند عمليات صرف الأرباح والكوبونات النقدية.

كما علمت "الوفد" أن الشركة تتجه إلى سرعة تنفيذ الخدمة، تيسيرا على العملاء، الراغبين في الصرف من العملاء الذين يصل عددهم، نحو150 ألف عميل نشط، بالسوق، حيث يتاح لهم القدرة على إدارة حساباتهم بحرية كاملة لدي شركة مصر للمقاصة، وكذلك تخفيف عبء الانتقال من محافظاتهم إلى الشركة .

كما نجحت الشركة في تنشيط نظام التوقيع الالكتروني، والذي حقق توسعا، وانتشارا في كافة المحافظات.

وتسعى شركة مصر للمقاصة إلى العمل على إيجاد البدائل الملائمة، التي تحقق عوائد كبيرة، من شأنها تعويض تراجع موارد الشركة، بعد فصل أذون الخزانة، والسندات، وتحويلها إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وهو الأمر الذي معه قد تتراجع إيرادات شركة مصر للمقاصة، وبالتالي تؤثر على أرباحها.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتباك في شركة مصر للمقاصة، نتيجة مخالفات تسببت في استقالة خالد راشد العضو المنتدب للشركة من منصبه مؤخرا، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام2024...وهو ما دفع الرقابة المالية للتدخل ، لتصحيح مسار شركة مصر للمقاصة ، وارتكز هذا التصحيح على ثلاث محاور، تتمثل في الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان افضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الاجراءات بالشركة واستحداث انظمة الربط بين كافة الانشطة بالشركة بما يحقق السلامة في قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين في أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.

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كما يتضمن البرنامج ... "ثمار" تجهز لافتتاح فرعين بالاسكندرية والقاهرة الجديدة ضمن خطتها التوسعية

تجهز شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح فرعين جديدين للشركة بمدينة الاسكندرية، ومنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الادارة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن التوسع في فروع الشركة يأتي ضمن الاستراتيجية التوسعية والطموحة التي تقوم عليها الشركة، في ظل التزام مجلس الإدارة بالاحترافية في العمل، وتعزيز ريادة الشركة في السوق.

أضاف "عبدالفتاح" أن افتتاح الفرعين سيتم الأعلان عنهما بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن استراتيجية مجلس إدارة الشركة اتسم بالاحترافية في التعامل مع مستجدات السوق، للحفاظ على قوة الشركة، خاصة بعد القيام بإضافة إدارة جديدة للشركة هدفها التسويق، والترويج والتعامل مع المستجدات التي تشهدها الاسواق في عالم "السوشيال ميديا"، والمنصات الاجتماعية التي تستقطب قاعدة عريضة من الجماهير والشباب.

كما أشار "عبدالفتاح" إلى أن الشركة نجحت في قائمة ترتيب الشركات المعلنة مؤخرا بالحفاظ على مكانتها بين الشركات العشرين الكبري، التي تتصدر ترتيب شركات الوساطة في الاوراق المالية بالبورصة من حيث العمليات المنفذة.

أوضح أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة، خاصة برنامج "موبايل ابلكيشن" نجح في استقطاب المزيد من العملاء، والانتشار الجيد لتغطية متطلبات المستثمرين بتوفير كافة البرامج، حيث قفزت قاعدة العملاء إلى زيادة بنسبة20%.

كما أوضح أن الشركة تعمل جاهدة في الحفاظ على حصتها في سوق الأوراق المالية، خاصة أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على 95% من تعاملات السوق.

يشار إلى أن إجمالي عدد فروع الشركة يصل إلى 12 فرعا، بالإضافة إلى الفرع الرئيسي.

كما يتضمن البرنامج ..توقعات الاسبوع ... حيث تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة موجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

كما تتوقع "فراج" أن يصطدم مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 بمستوي المقاومة عند 23000 نقطة، وحال تكثيف عمليات الشراء القوية متوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي منطقة 23350 نقطة، على أن تكون مناطق الدعم عند مستوى 22400 نقطة، ثم 22600 نقطة.