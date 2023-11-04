استمرار الفاعليات المسائية للبطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

مسافات قصيره..

تستمر الفاعليات الليلية للبطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة والتي ينفذها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على حمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الرياضية وشاطئ شرم المياه استمرار الفاعليات المسائية للبطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة بشرم الشيخ، خلال الفترة من ١ / ١١ وحتى ٦ / ١١ / ٢٠٢٣، والذي يضم سبع دول عربية وأفريقية.

وأشار محمد فتحي، وكيل الوزارة، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لا تدخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمن قومي، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دومًا لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.

تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب، والرياضة وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، متابعة أحمد مسعد، وكيل المديرية.

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