السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد العرض المسرحي "مع الشغل والجواز"

مسرحية مع الشغل والجواز
مسرحية مع الشغل والجواز

يستعد  طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية لعرض "مع الشغل والجواز"، علي مسرح علي فهمي بأكاديمية الفنون يومي 8 و 9 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مبادرة "ليلتين" التي تقدمها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

 

تفاصيل مسرحية مع الشغل والجواز

يشار إلى أن مسرحية "مع الشغل والجواز" وتدور فكرة العرض حول المشاكل التي تواجه الأزواج وتهدد حياتهم الزوجية وإستقرارهم، ومنها تدخل أهل كل من الزوجين ولكن بشكل سلبي، والتحريض علي المشاكل من قبل أصدقاء السوء، ويقدم العرض تلك المشاكل بشكل كوميدي.

 

العرض بطولة كل من نغم صالح، أمير عبد الواحد، أحمد بيلا، فاتن سعيد، منار حليم، محمد قنديل جوبا، تأليف موسيقى وألحان أحمد حسني، أزياء ومكياج رحمة عمر، مهندس الصوت محمد رجب، تصميم استعراضات محمود نوح، مساعد إخراج دارين وائل، مخرج منفذ هيثم فرغلي وندى غنيم، تأليف وأشعار أحمد رجب، إخراج عبد الباري سعد. 

 

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