مستشفي الرمد ببورسعيد تستقبل مصابي غزة

إستقبلت مستشفى الرمد ببورسعيد عددا من مصابى من الفلسطينين الذين تعرضوا لإصابات بالعيون نتيجة القصق المتواصل من المحتل الصهيونى ، وقد قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارتهم خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية.

وقد رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مصطفي شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة ، وقدم محافظ بورسعيد باقات الورود للمصابين وإطمئن على تليقهم العلاج وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى .

موجها الأطقم الطبية بمستشفى الرمد بتوفير كامل الدعم الصحي.

وأكد على متابعتهم المستمرة لتطورات لحالتهم الصحية، وشدد علي تقديم ما يلزمهم من خدمات وأن يُكلف بالأمر فرق الطبية والخدمية المتخصصة وإجراء الفحوصات والأشعات وأية تدخلات جراحية للحالات التى تحتاج لتدخل جراحى بالشكل الذي يضمن لهم سرعة الشفاء، وتحدث محافظ بورسعيد مع المصابين من أبناء غزة.

مؤكدا على تقدم كامل الدعم لهم داعيا الله أن ينصر الأخوة الفلسطينيين ضد هذا العدوان الغاشم وأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية راسخ ولا يقبل المزايدة ولن تدخر مصر وقيادتها بجهد وعمل للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة إمتداداً للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

أكد الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة أن مستشفي الرمد إستقبلت الحالات منذ ساعات وتم تقديم الخدمات الصحية لهم بفرق طبية علي أعلي مستوي مع إستمرار تقديم كافة الرعاية لهم وأن مستشفيات بورسعيد جاهزة لإستقبال أية حالات قادمة .