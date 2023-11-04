إصابة طفل في انهيار سقف منزل قديم بأخميم

شهد شارع المشنب بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إنهيار سقف الطابق الأول لمنزل قديم مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ومأهول بالسكان نتج عنه إصابة طفل في الثالثة من عمره بكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بانهيار سقف منزل بشارع المشنب/ دائرة المركز .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وبالفحص تبين إنهيار سقف الطابق الأول لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "حمدية . م . ع . ا" 47 سنة ربة منزل " أرملة " ومقيمة بذات العنوات تقطنه وأسرتها .





نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقة مالكه المنزل الطفل "حمادة . م . ا . م" 3 سنوات ومقيم بذات الناحية بكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال مالكه المنزل قررت بمضمون ما سبق وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل .





تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخمبم لاتخاذ اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .