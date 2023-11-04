سيمون تلتقي جمهورها بالإمارات.. الليلة

تستعد الفنانة سيمون، لاحياء حفلاً غنائيًا في أبو ظبي بدولة الإمارات، مساء اليوم، السبت، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهورها ومحبوها.

وتقدم الفنانة سيمون، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

معلومات عن سيمون

حصلت سيمون، على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية باللغة اليونانية.

قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها "مش نظرة وابتسامة، ساعتي مش مظبوطة"، وأغنية "بتكلم جد" مع المطرب حميد الشاعري.

يذكر ان دخلت الفنانة سيمون، مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو" عام 1988، توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.