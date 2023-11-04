هاري كين يقود تشكيل بايرن مينوخ المتوقع في قمة دورتموند بالدوري

أستقرتوماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند والمقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال ايدونا باركضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند



في مركز حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – كيم – أوباميكانو – نصير مزراوي

في خط الوسط: ليمار – جوريتسكا – جمال موسيالا

في خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - هاري كين.

ويحتل الفريق الكروي بنادي بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن باير ليفركوزن متصدر المسابقة، فيما يتواجد فريق دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.