أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق.. اعرف بكام بالمزرعة

سعر الدواجن.. أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الفراخ خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في الأسواق المحلية ومن أرض المزرعة، إذ سجل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا للمستهلك.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة، أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباينًا ملحوظًا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 65 جنيهًا و109 جنيهات.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات وما يستجد من أسعار جميع السلع لا سيما أسعار الدواجن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت

الدواجن

سعر الفراخ تسليم أرض المزرعة:

استقرت جميع أنواع الفراخ تسليم أرض المزرعة للجملة؛ وسجل كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا، وكيلو الفراخ الحمراء 86 جنيهًا، وكيلو الفراخ البلدي 109 جنيهات.

سعر الفراخ ومشتقاتها للمستهلك:

استقرت جميع أنواع الفراخ للمستهلك؛ وسجل كيلو الفراخ البيضاء 72 جنيهًا للمستهلك، و98 جنيهًا لكيلو الفراخ الحمراء للمستهلك، و115 جنيهًا كيلو الفراخ البلدي.

واستقر سعر كيلو البانيه عند 170 جنيهًا للمستهلك.