قصة حب تجمع بين ميدو عادل وسهر الصايغ في مسرحية "بص للعالم بقلبك"

يستعد النحمين محمد عادل وسهر الصايغ، لعرض مسرحية "بص للعالم بقلبك" المأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وذلك على المسرح القومي بالعتبة قريبًا.

ومن المقرر أن تقدم مسرحية بص للعالم بقلبك، غنائي استعراضي ويشارك في البطولة الفنان الكبير علي الحجار مع محمد عادل وسهر الصايغ، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب.

يشار إلى أن مسرحية " روميو وجولييت " من أعمال الكاتب الكبير وليام شكسبير وتدور أحداثها حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية عائلة (منتيغيو) وعائلة (كابوليت) ولا نعلم سبب هذا الصراع ولكنه صراع منذ الأزل.

ونجد انه يخرج من داخل تلك الصراع عاشقان وهما روميو من مونتيغيو، وجولييت من كابوليت يخبرنا الراوي بأن العاشقين يقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.