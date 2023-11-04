جولة تفقدية للري داخل نهر النيل للاطمئنان على نظافته وخلوه من التعديات

قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة.

والتقى الدكتور سويلم بالدكتور محمد هاني، محافظ بنى سويف، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقدا أعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية على نهر النيل، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الارضي) ومخالفة ثانية بالشروع في بناء برج سكنى آخر في مراحله الأولى أيضًا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب).

كما قام الدكتور سويلم يرافقه الدكتور هاني بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللاطمئنان علي نظافة المجرى وخلوه من تعديات المباني.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل، أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

وأضاف سيادته أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارات الإزالة لهما كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المتعدين، مؤكدًا على المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد على يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

وخلال الزيارة .. وجه الدكتور سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقًا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وصرح أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.