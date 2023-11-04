السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بعد توقف سنوات ..

عودة خطوط الطيران البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

استقبل أمس مطار شرم الشيخ الدولي أولي رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways بعد توقف دام لسنوات عديدة، ومن المقرر ان يستقبل المطار أربع رحلات أسبوعيًا خلال  الفترة القادمة.

ويذكر ان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ لاستقبال أولى رحلات خطوط الطيران البريطانية للترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية و المطبوعات السياحية، متمنين لهم قضاء اجازة ممتعة في مدينة السلام.

 وقد عبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام والإجراءات داخل المطار.

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الجريدة الورقية