عودة خطوط الطيران البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ

بعد توقف سنوات ..

استقبل أمس مطار شرم الشيخ الدولي أولي رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways بعد توقف دام لسنوات عديدة، ومن المقرر ان يستقبل المطار أربع رحلات أسبوعيًا خلال الفترة القادمة.

ويذكر ان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ لاستقبال أولى رحلات خطوط الطيران البريطانية للترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية و المطبوعات السياحية، متمنين لهم قضاء اجازة ممتعة في مدينة السلام.

وقد عبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام والإجراءات داخل المطار.

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