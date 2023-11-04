رئيس جامعة سوهاج يشيد بإبداع طلاب الآثار في استنساخ بعض التماثيل الجصية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المشاريع الطلابية الخاصة بطلاب قسم الترميم بكلية الآثار لاستنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية، وذلك داخل معمل الترميم بمقر الجامعة الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور حسان النعماني بإبداع الطلاب في تصميم تلك النماذج، وحثهم علي مواصلة الابداع والابتكار، مشيرًا الي أن كلية الآثار تعد منارة من منارات العلم والحضارة داخل المحافظة ، وتمتلك نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة تدريس المتميزين، الي جانب إمكانياتها الفريدة التي تسعي من خلالها لأعداد خريجين للمنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً.





وأوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية ان رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مجموعه من نماذج لتماثيل الكباش ونماذج لتماثيل ميريت آمون بالمعمل تمت تحت إشراف الدكتور محمد عوض أستاذ الترميم و الدكتور محمود أبو الفتوح السيد مدرس الترميم المعماري بالكلية، والدكتور حسام رجب سليم مدرس مساعد بالكلية، والدكتور عبد الناصر علي معيد بقسم الترميم وطلاب الفرقة الثالثة، كما تفقد ايضاً نماذج للوحات جدارية ولوحات زيتية وتماثيل وتابوت ضخم يزن حوالي طن تقريباً بمدخل الكلية.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور فهيم حجازي عميد كلية الاثار، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع ، والدكتور محمود ابو الفتوح والدكتور احمد مصطفي العمدة والدكتور حسام رجب، والدكتور عبد الناصر علي اعضاء هيئة التدريس بقسم الترميم بالكلية ، وعبد الموجود حمدون امين الكلية ونخبة من العمداء واعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.