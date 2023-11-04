السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري

تستكمل اليوم، باقي مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، فيواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب، في الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع دوري السوبر الأفريقي على يد فريق صن داونز، ذهابا بهدف نظيف ، وإيابا بالتعادل السلبي ليصد الجنوب أفريقي للمباراة النهائية لملاقاة الواداد المغربي.

 

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ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من زد

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زد يهزم الزمالك بثنائية في الدوري المصري

 

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الصفقات المضروبة تغزو الدوري المصري.. هل يرى اقتراح منع اللاعبين الأجانب النور؟

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رابطة الأندية تعلن هدف القندوسي الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري

ويلتقي الجونة بنظيره الداخلية فىى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، على ستاد خالد بشارة، فى اطار الإسبوع السادس الذى يجمع الفريقين بالدوري الممتاز.

ويواجه فريق بلدية المحلة نظيره فاركو، فى المواجهة المرتقبة التى تجمعهما على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي و المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1
ويخوض فريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة مباراة أمام فاركو فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1

ترتيب الدوري المصري

ترتي بالدوري المصري

ونجح مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول بنادي زد، في تخطى عقبة نظيره بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

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