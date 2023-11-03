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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من زد

الدوري المصري
الدوري المصري

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة من نظيره زد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024، والتي شهدها ستاد القاهرة الدولي.

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وكان الزمالك قد تلقى هزيمة من إنبي خلال الجولة الماضية بنفس نتيجة مباراة اليون أمام إنبي، في اللقاء الذي استضافه ملعب عثمان أحمد عثمان معقل المقاولون العرب.
وتراجع الزمالك بهذه الهزيمة في جدول ترتيب الدوري العام المصري، حيث يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط.


ترتيب الدوري العام المصري 
 

ترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024
ترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024

في سياق متصل، تسيطر حالة من القلق على المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي أصبح مُهدد بالرحيل عن صفوف الزمالك بعد الخساراتين المتتاليتين من إنبي وزد، بجانب المستويات المتذبذبة التي قدمها الفريق تحت قيادته.

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