كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات

مع بدء صرف الزيادة الجديدة للمعاشات التي أقرها الرئيس السيسي في افتتاح أحد المشروعات ببني سويف لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، ارتفعت معدلات البحث عن قيمة الحد الأدنى للمعاشات التي يتم تطبيقها أول يناير المقبل.

ويترقب جميع المستحقين من أصحاب المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة للحد الأدنى، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا 1105 جنيهات، على أن يصبح في مطلع يناير المقبل إلى 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا، ويصل في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيه.

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي كيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات بعد زيادة الحد الأدنى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لأصحاب المعاشات إمكان الاستعلام عن قيمة المعاشات من خلال الموقع الالكتروني التابع لها باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الرابط التالي

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

يتطلب الاستعلام تسجيل الدخول وإنشاء حساب على موقع الهيئة وهو ما يحتاج لإدخال البيانات التالية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، كما يتطلب إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، ويتطلب أيضًا إدخال الرقم القومي والرقم التأميني.

وتحتاج للتسجيل إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني، كما يتطلب إدخال وسيلة الاتصال، سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر. يجب الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت" عقب إدخال البيانات السابقة، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

يمكن كتابة اسم المستخدم المستفيد من المعاش خلال الخانات المخصصة لذلك.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

تجدر الإشارة إلى أنه تتضمن زيادة معاشات شهر نوفمبر، قيمة زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023، والتي يتم صرفها بأثر رجعي، وسبق أن وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطة الاستعداد لـ صرف معاشات نوفمبر بأثر رجعي، وهي الزيادة التي ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.

من يحصل على معاش 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه شهريًا بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.

من يحصل على 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة زيادة معاش شهر أكتوبر.