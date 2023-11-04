السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سانتو يكشف أسباب إنهيار نتائج اتحاد جدة بعد الخسارة من الشباب

نونو سانتو
نونو سانتو

أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي عن حزنه الشديد بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، مقارنة بتحقيقه للقب البطولة خلال النسخة الماضية من المسابقة.

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وتعرض الاتحاد للهزيمة من نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دوري روشن لهذا الموسم، حيث لم ينجح العميد في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.


تصريحات سانتو
تحدث سانتو في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة،  حيث قال: "نجحنا في خلق العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف، خسرنا المباراة ولكن كُنا الأفضل".
وتابع: "أسباب تراجت مستوى الفريق عن الموسم الماضي يعود لسوء الحظ وكثرة غيابات اللاعبين بسبب الإصابات".
وأكمل: "نسير بخطى ثابته في العمل بشكل جيد، لدينا اتحاد وخاصة في اللحظات الصعبة، سوف نستعد جيداً للمباراة المقبلة".
بينما علق على فقدان المنافسة على لقب الدوري، فقال: "لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن هذا الأمر، بالتأكيد  الفارق كبير لكن علينا التركيز الأن، لكن لابد من نسيان النتائج السابقة والتعويض مستقبلاً".
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، حيث يبعد 11 نقطة عن متصدر المسابقة الهلال.

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