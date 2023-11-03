الصور الأول من حفل خطوبة كريم داش| شقيقته في مأزق بسبب فستان

احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش وسيدة الأعمال دينا داش، بحفل خطوبته في إحدى فنادق القاهرة، وسط مجموعة صغيرة من الأهل والأصدقاء في أجواء بسيطة رومانسية.

إطلالة خطيبة كريم داش في حفل خطوبتها:

خطفت هايدي الخولي خطيبة كريم داش الأنظار في حفل خطوبتها، إذْ ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا من ناحية وطويلًا من ناحية آخرى، ومن دون أكمام، وأكملت إطلالتها بحذاء ملفوف على قدميها، ومن الناحية التجميلية فقد اختارت تسريحة شعر مموجة بحرية، مع مكياج بسيط بألوانات النود.

كريم داش

كريم داش

كريم داش

كريم داش

كريم داش

انتقادات تلاحق دينا داش بسبب حفل خطوبة شقيقها:

تعرض سيدة الأعمال دينا داش إلى انتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة في حفل خطوبة شقيقها كريم داش، إذْ ارتدت فستانًا باللون الأصفر قصير تميز بقصه الأوف شولدرز.

ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص مع أشقائها إلا أن الإطلالة كانت ملفتة وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "هي دينا نسيت تلبس الفستان ولا إيه"، "فين الفستان يا دينا"، "الفستان واقع يا دينا".

وضعت دينا مولودها الأول ونشرت صورة جمعهتا بزوجها ومولودها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلَّقتْ قائلة: "اللهم إني أستودعك ابني من شر الدنيا وعذاب الآخرة، ومن شر وسوسة الشيطان، اللهم إنك رزقتني ابني بلا حول لي ولا قوة".

أضافت: "احفظه بعينك التي لا تنام، وقرّبه منك، واجعله من عبادك الصالحين المقربين، وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قني واصرف عني وعن أبنائي الأذى، إنك على كل شيء قدير".

آخر أعمال الفنان الشاب أحمد داش:

شارك الفنان أحمد داش في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، الذي عرض العمل في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا باهرًا وشارك فيه كل من: هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد فهيم، منذر ريحان، دعاء حكم، جوري بكر، طارق النهري، مديحة البكري، عصام السقا، مجدي بدري، وغيرهم، والعمل من تأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

كما شارك أحمد داش في موسم رمضان 2023 في بطولة مسلسل الصندوق، بجانب علي قاسم وهدى المفتي، وغيرهم من الفنانين.