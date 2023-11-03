عاجل
عمرو أديب يعلق على كلمة حسن نصرالله.. هل تكون خدعة (فيديو) مصطفى الفقي يتهم حماس بالإضرار بفلسطين: القضية جيدة والمحامي فاشل أسعار نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً بعد زيادتها
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بعد تحريك الأسعار.. "تموين جنوب سيناء" يشكل لجانا لجرد كميات الوقود

وكيل تموين جنوب سيناء
وكيل تموين جنوب سيناء

 شكلت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، لجانًا للمرور على محطات الوقود لإجراء جرد فعلي لكميات الوقود الفعلية بها، لبدء تحريك أسعارها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن اللجان قامت بالمرور على كافة محطات الوقود على مستوى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لجرد وتحديد كميات الوقود التي توجد في المحطات، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وتحديث عدادات اللترات بمضخات البنزين على الأسعار الجديدة.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى بالفعل تحريك أسعار البنزين منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، تنفيذًا للقرار الصادر من وزير البترول المهندس طارق الملا والمنشور بالجريدة الرسمية في الساعة الواحدة من صباح اليوم.

ولفت إلى أن القرار حدد أسعار بيع البنزين الجديدة في محطات الوقود كما يلي:

بنزين 95 بـ 12.50 جنيه لتر بزيادة جنيه بنزين 92 بـ11.50 جنيه لتر بزيادة 1.25 جنيه،

بنزين 80 بـ 10 جنجنيهاتتر بزيادة 1.25 جنيه.

وغاز تموين السيارات 5.50جنيه متر، وجرى تثبيت سعر السولار8.25 جنيه، والكيروسين 8.25 جنيه، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

IMG-20231103-WA0117
IMG-20231103-WA0117
IMG-20231103-WA0116
IMG-20231103-WA0116
IMG-20231103-WA0115
IMG-20231103-WA0115
IMG-20231103-WA0114
IMG-20231103-WA0114
الجريدة الورقية