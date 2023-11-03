100 شاب وفتاة يشاركون فى ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأسيوط

نفذت ندوة بعنوان “الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان” بمركز شباب دير بصره التابع لادارة شباب الفتح وبمشاركة 100 شاب وفتاه من اعضاء برلمان طلائع وشباب المركز والهيئات الشبابيه التابعه للإدارة

بدأ اللقاء بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربيه ثم تناول نبذه تعريفيه عن الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والتى تجسد خارطة طريق جاده لحقوق الانسان وتعكس الاراده السياسيه الحقيقيه للدوله المصريه لاعلاء كرامة المواطن المصرى والتى تعد خطوة جاده على سبيل النهوض بحقوق الانسان في مصر

فى الختام تم فتح باب الحوار والمناقشات مع الحضور من المشاركين وتم الرد على جميع تساؤلاتهم

حاضرالندوة الدكتور على صديق مدير وحدة دراسات حقوق الانسان بديوان عام محافظة اسيوط

تهدف الندوة الى نشر الوعى بثقافة حقوق الانسان، تحقيق التنميه المستدامه، تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركه في الحياه العامه

ياتى ذلك في اطار توجيهات معالى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور علاء جاد وكيل الوزاره ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب

"الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان" تواصل ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بأسيوط

"الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان" تواصل ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بأسيوط